В командировку из Франкфурта в Киев: как слетать полезно и интересно

22.11.2017 08:09 · 0 комментариев

Из Франкфурта-на-Майне можно с легкостью добраться в любую точку Европы, и местные жители охотно пользуются этой возможностью. По статистике транспортных компаний, больше трети немцев активно путешествуют в выходные и праздничные дни. И это не говоря уже о деловых поездках. В последнее время активно налаживаются контакты с украинскими предприятиями. Поэтому авиакомпании увеличили количество рейсов в эту страну. В частности, в столицу – Киев. Мы расскажем, как превратить даже деловую поездку в увлекательное путешествие.

Дорожные нюансы

Удобнее всего из Германии в Украину добираться самолетом. На сегодняшний день свои услуги предлагают как лоукосты, так и традиционные авиакомпании. Бо́льшая часть рейсов осуществляется из Рейн-Майнского аэропорта. Он считается третьим по величине в Европе и одним из лучших по качеству обслуживания. А приобретать авиабилеты Франкфурт–Киев лучше на сайтах авиакомпаний. Так вы экономите время и деньги. Цены варьируются в зависимости от дня. К тому же, вы можете попасть под выгодные акции.

Прямой перелет до Киева занимает около трех часов. На крайний случай есть также рейсы с пересадкой, которые длятся от 4,5 до 5 часов. Точка вашего назначения – международный аэропорт «Борисполь». Он находится недалеко от столицы, поэтому добраться в Киев не составит труда. Это можно сделать:

на рейсовых автобусах (они курсируют по расписанию каждые минут 30-40);

на такси.

Первый способ, конечно, более экономный. Но учтите: маршрутка довезет вас только до железнодорожного вокзала. А уже оттуда вы будете добираться сами. В принципе, это не проблема: транспортная сеть в Киеве хорошо развита. Но если дорожите комфортом, есть смысл вызывать такси. Лучше воспользоваться телефонной службой – это обойдется дешевле. Сразу после вызова вам придет SMS с фиксированной ценой поездки.

Даже если львиная доля вашего времени в Киеве занята делами, всегда можно выкроить время для просмотра основных достопримечательностей. К тому же, расположены они очень удобно – относительно близко друг от друга.

Что посетить обязательно?

1. Андреевский спуск

Одна из старейших улиц в Киеве, где царит ностальгическая атмосфера прошлых веков. Вдобавок, это настоящий арт-центр. Андреевский спуск вместил в себя рынок антиквариата, арт-выставку под открытым небом. Также здесь расположены несколько молодежных театров, дом-музей Михаила Булгакова и Музей одной улицы.

2. Майдан

Название этого места стало уже крылатым. Несмотря на события последних лет, Майдан Независимости еще сохранила уникальный стиль. Это сочетание урбанистических элементов и изысканной классики. В центре Майдана возвышается стела с женской фигурой, символизирующей независимость. А футуристическая стеклянная полусфера открывает вход в подземный торговый центр.

3. Золотые ворота

Этот памятник деревянной архитектуры сохранился еще со времени князя Ярослава Мудрого. Башня с широкими воротами выглядит величественно не только снаружи, но и внутри. Сейчас посетителям предлагают интересную историческую экспозицию.

4. Родина-мать

Монумент, посвященный героям Великой Отечественной войны, и удивительной красоты смотровая площадка. Замечательный вид на окружающий парк открывается с нижней площадки. За дополнительную плату можно подняться на щит колоссальной женской скульптуры.

5. Мариинский дворец

Строение в стиле барокко – пожалуй, самый роскошный архитектурный памятник столицы. Он был построен в середине ХVIII века по приказу императрицы Елизаветы. Сейчас там находится администрация президента. Экскурсию по дворцу можно заказать в индивидуальном порядке.

Разумеется, это не все достопримечательности, которыми удивит приезжих гостеприимная столица. С более подробным списком интересных мест можно ознакомиться на туристических порталах вроде Трипадвизора. Кстати, там же можно подыскать и подходящее жилье.

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