В Берлине рухнул дом: смертельно травмирован ребёнок

22.11.2017 08:20 · 0 комментариев

В Берлине-Шпандау (Berlin-Spandau) в понедельник вечером, 20.11.2017, полностью рухнул дом, в результате чего летящими обломками были повреждены и соседние дома. Пожарная служба смогла вытащить из-под обломков двух взрослых и двух детей, однако, по данным полиции, пятилетний сын семьи получил смертельные травмы. Семилетний сын и родители в возрасте 40 и 47 лет получили легкие повреждения.

Пожарная служба задействовала 75 спасателей и собак-спасателей. При дневном свете полиция будет искать причину катастрофы. По данным издания «B.Z.», к разрушению двухэтажного дома привёл взрыв газа. Один из соседей сообщил о громком хлопке в 21 час 15 минут, который прозвучал как взрыв бомбы. Однако власти этого не подтверждают.

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