Задержана женщина-водитель с рекордным уровнем алкоголя в крови

22.11.2017 08:17 · 0 комментариев

Возможно, полиция южного Гессена задержала в выходные, 18-19.11.2017, самую пьяную женщину-водителя Германии. Как заявили полицейские, они остановили женщину возле города Вайтерштадт (Weiterstadt), который находится около Дармштадта (Darmstadt).

Автоледи ехала зигзагом и зацепила автомобиль, который остался лежать после аварии. Когда полицейские заглянули в окно автомобиля, они заметили на заднем сиденье ребёнка младшего школьного возраста.

Тест на алкоголь показал 3,95 промилле. Полиция предполагает, что водительница страдает алкоголизмом, иначе она не смогла бы вести машину в таком состоянии.

алкоголизм, водитель, женщина, опьянение