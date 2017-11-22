Попытка похищения в Оснабрюке

22.11.2017 08:15 · 0 комментариев

В субботу вечером, 18.11.2017, молодую женщину попытались похитить трое неизвестных мужчин. 18-летняя девушка шла пешком, когда черный фургон проехал мимо и остановился рядом с ней.

Мужчины побежали за девушкой и задержали её. Затем они попытались затащить свою жертву в автомобиль. Молодая женщина защищалась и ударила одного из виновников в лицо. В конце концов, ей удалось вырваться. Трое мужчин бежали.

18-летняя девушка получила травму и обратилась в соседний ресторан. Там она встретила 40-летнюю женщину. Та вроде бы ей рассказала, что около 10 минут назад произошло нечто подобное. Является ли сама женщина жертвой или наблюдала за происходящим в качестве свидетеля, до сих пор неясно. Информация о личности женщины тоже отсутствует.

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