Предотвращен теракт: в ходе рейдов арестованы шесть членов ИГИЛ

22.11.2017 08:12 · 0 комментариев

В ходе антитеррористических рейдов в четырех федеральных землях было арестовано шесть сирийцев. Они подозреваются в принадлежности к экстремистской организации «Исламское государство» («Islamischer Staat»). Как заявила генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, существует также подозрение, что мужчины подготовили нападение с оружием и взрывчатыми веществами на одну из общественных целей в Германии. Однако, согласно предварительным выводам, планирование атаки ещё не было завершено.

Уголовная полиция федеральной земли Гессен рано утром 21.11.2017 провела обыски в восьми квартирах в Касселе (Гессен), Ганновере (Нижняя Саксония), Эссене (Северный Рейн-Вестфалия) и Лейпциге (Саксония). В акции приняли участие около 500 полицейских.

Сообщается, что сирийцам от 20 до 28 лет. Четверо из подсудимых находились в Германии в качестве соискателей убежища с декабря 2014 года, а два других – с лета 2015 года. Конкретными подозрениями в их отношении являются «членство в иностранной террористической ассоциации», а также «подготовка антигосударственного акта насилия».

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