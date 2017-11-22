В Лейпциге сотни студентов протестуют против расистских высказываний профессора университета

22.11.2017 08:09 · 0 комментариев

Несколько сотен студентов из Лейпцигского университета протестовали против профессора юриспруденции Томаса Раушера (Thomas Rauscher). Согласно данным студенческой инициативы, около тысячи человек приняли участие в акции протеста против расизма на территории кампуса в центре города. Исследовательская группа заявляет о количестве участников от 600 до 900. Демонстранты потребовали, чтобы руководство университета прекратило преподавательскую деятельность профессора.

Раушера критикуют за комментарии на его частном канале Twitter, в которых он, в частности, говорил о «белой Европе» и пренебрежительные высказывался об африканцах и арабах. Раушер, представитель Erasmus и заведующий кафедрой Института зарубежного и европейского частного права (Institut für ausländisches und europäisches Privatrecht), отклонил обвинения в расизме против него. На канале Mitteldeutscher Rundfunk он заявил о «преднамеренном искажении» его высказываний. Он сказал, что существует свобода мнений, а его учетная запись в Twitter, которую он тем временем закрыл, является частной.

Лейпцигский университет осудил на прошлой неделе его высказывания в своём заявлении. Университет объявил о расследовании и рассмотрении судебного иска против Раушера.

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