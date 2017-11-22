В Лейпциге сотни студентов протестуют против расистских высказываний профессора университета

22.11.2017 08:09   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя N24, YouTube

Видеокадр пользователя N24, YouTube

Несколько сотен студентов из Лейпцигского университета протестовали против профессора юриспруденции Томаса Раушера (). Согласно данным студенческой инициативы, около тысячи человек приняли участие в акции протеста против расизма на территории кампуса в центре города. Исследовательская группа заявляет о количестве участников от 600 до 900. Демонстранты потребовали, чтобы руководство университета прекратило преподавательскую деятельность профессора.

Раушера критикуют за комментарии на его частном канале Twitter, в которых он, в частности, говорил о «белой Европе» и пренебрежительные высказывался об африканцах и арабах. Раушер, представитель Erasmus и заведующий кафедрой Института зарубежного и европейского частного права (Institut für ausländisches und europäisches Privatrecht), отклонил обвинения в расизме против него. На канале Mitteldeutscher Rundfunk он заявил о «преднамеренном искажении» его высказываний. Он сказал, что существует свобода мнений, а его учетная запись в Twitter, которую он тем временем закрыл, является частной.

Лейпцигский университет осудил на прошлой неделе его высказывания в своём заявлении. Университет объявил о расследовании и рассмотрении судебного иска против Раушера.

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