Ангела Меркель не думает об отставке

22.11.2017 08:08 · 0 комментариев

Что будет дальше в Германии? Это главный вопрос после неудавшихся переговоров о «ямайской коалиции». Канцлер хранила молчание в течение всего дня. Только вечером в понедельник Ангела Меркель в двух телевизионных интервью выступила с публичной речью и дала ответ. Тем не менее, тот, кто ожидал увидеть председателя ХДС в подавленном состоянии после неожиданного завершения «ямайского зондирования», был разочарован. «Нет», — ответила она на вопрос ZDF о том, не совершила ли она лично ошибок в переговорах с ХСС, СвДП и партией Зелёных. «Я сделала всё, что могла, и, как я уже говорила, мы действительно добились прогресса».

Поэтому кажется логичным, что Меркель, по-видимому, не допускает мысли об отставке. «Нет, этого не было, я думаю, что Германии сейчас нужна стабильность», — сказала глава правительства. На ARD она подчеркнула, что, если она придет на новые выборы, она готова снова возглавить свою партию в предвыборной кампании. Она является «женщиной, которая несет ответственность и готова в дальнейшем также брать на себя ответственность».

В полдень 20.11.2017 канцлер обсудила с федеральным президентом Фрэнком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) как быть дальше после провала «ямайских переговоров». Ситуация новая для Меркель, опытного главы правительства: за три последних срока она смогла сформировать стабильное правительство без серьезных изъянов, дважды с социал-демократами и однажды со Свободными демократами. Но теперь, спустя восемь недель после выборов, в Германии по-прежнему нет нового правительства.

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