Фон дер Ляйен выступает за продление зарубежных миссий

22.11.2017 08:06   ·   0 комментариев

© veneratio - Fotolia.com

© veneratio — Fotolia.com

Бундесвер также пострадал от неудавшихся коалиционных переговоров. Теперь зарубежные миссии Бундесвера будут продлены на три месяца. До тех пор должно быть образовано новое .

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) считает, что это продление необходимо, так как пойдёт на пользу стабильности внешней политики.

Министр от ХДС заявила в Бундестаге, что Германия выступает за надёжность. Продление миссий на три месяца даст новым депутатам время для ознакомления с различными мандатами.

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