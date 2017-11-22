Фон дер Ляйен выступает за продление зарубежных миссий

22.11.2017 08:06 · 0 комментариев

Бундесвер также пострадал от неудавшихся коалиционных переговоров. Теперь зарубежные миссии Бундесвера будут продлены на три месяца. До тех пор должно быть образовано новое правительство.

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) считает, что это продление необходимо, так как пойдёт на пользу стабильности внешней политики.

Министр от ХДС заявила в Бундестаге, что Германия выступает за надёжность. Продление миссий на три месяца даст новым депутатам время для ознакомления с различными мандатами.

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