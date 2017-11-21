Школьник из Уренгоя покаялся в Бундестаге за «невинно убиенных» нацистов

21.11.2017 10:15 · 0 комментариев

Выступление в Бундестаге ученика гимназии из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Николая Десятниченко поразил не только немецких депутатов, но и россиян. В своем выступлении по случаю Дня национального траура в Германии российский гимназист рассказал о «невинных солдатах вермахта», сообщает bloknot.ru.

Подросток представил проект, посвященный памяти жертв войны и тирании, в который включил историю немецкого солдата Георга Йохана Рау. В годы Второй мировой войны Рау оказался в Сталинградском котле. Гимназист отметил, что немецкий солдат попал в плен к русским, где «умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года» и был похоронен около города Копейска Челябинской области.

Десятниченко заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войн «не желали воевать», а в настоящее время их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Выступление мальчика вызвало бурю возмущений, звучали даже требования проверить гимназию, сообщает Россия 24.

Однако нашлись у гимназиста и защитники. В частности, глава городской администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз попросил не осуждать школьника. Костогриз считает, что Десятниченко говорил о мире и неприятии войны, поскольку решил в Бундестаге поделиться своим «открытием»: не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Ни в коем случае нельзя расценивать заявление как отношение гимназиста к фашизму, подчеркнул глава города.

На защиту своего ученика встала и преподаватель немецкого языка новоуренгойской гимназии Людмила Кононенко. Она попросила не травить ребенка, а ознакомиться с полной версией выступления. Учительница подчеркнула, что прадедушка Десятниченко был участником ВОВ.

— Свой доклад он заканчивает словами: «Я искренне надеюсь, что во всем мире восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн, – зачитала строчки, написанные учеником Кононенко.

Она также отметила, что дети были шокированы контекстом обсуждений.

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