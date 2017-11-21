Ангела Меркель требует проведения новых выборов в бундестаг

21.11.2017 10:07   ·   0 комментариев

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Канцлер Германии Ангела , ранее объявившая о провале коалиционных переговоров, заявила, что не хочет создавать коалицию меньшинства и предпочитает провести в стране новые . «Я настроена очень скептически по поводу формирования правительства меньшинства. Уверена, что новые выборы станут лучшей альтернативой», — заявила она в интервью немецкой прессе. Меркель также подчеркнула, что, несмотря на провал переговоров, она не видит причин подавать в отставку с поста канцлера Германии.

Коалиционные провалились после того, как Свободная демократическая партия Германии заявила, что не войдет в коалицию с блоком ХДС/ХСС из-за «потери взаимного доверия». Кроме того, немецкий канцлер сообщила президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру о том, что не планировала занимать пост главы правительства меньшинства. В то же время сам глава ФРГ выразил мнение, что в настоящий момент в кабинете министров сложилась сложнейшая ситуация за последние 70 лет.

Напомним, ранее представители партии «Альтернатива для Германии» выступили с заявлением, в котором призвали Ангелу Меркель подать в отставку. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайером, со своей стороны, призвал политические силы «сделать паузу и переосмыслить свою позицию». «Я ожидаю от участников переговоров демонстрации готовности сформировать в обозримом будущем», — добавил он.

mignews.com

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