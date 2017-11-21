Дневники Джона Леннона‍ обнаружили в Берлине

21.11.2017 10:12 · 0 комментариев

Сотрудники германской полиции обнаружили личные вещи одного из основателей рок-группы «The Beatles» Джона Леннона, включая его дневники. Как сообщила в понедельник радиовещательная корпорация Deutsche Welle, они были изъяты у человека, который, предположительно, собирался продать их.

По данным следствия, предметы, обнаруженные у 58-летнего мужчины, чье имя не называется, могли быть украдены у вдовы музыканта Йоко Оно в 2006 году. Ему инкриминируется скупка краденного. Полиция также заявляет о наличии второго подозреваемого по данному делу, который на данный момент проживает в Турции.

«Обыски прошли успешно, и дополнительные предметы, спрятанные в машине подозреваемого, которые предположительно принадлежали Джону Леннону, были изъяты», — приводит DW заявление полиции. Пока дневники Леннона и другие предметы остаются в Германии, решение об их передаче вдове музыканта еще не принято.

Все предметы, связанные с представителями легендарной группы «Beatles» и в том числе с Джонном Ленноном, традиционно пользуются большим спросом на аукционах. Ранее письмо Леннона королеве Великобритании Елизавете II, в котором бунтарь и политический активист отказался от ордена Британской империи в знак протеста против военной стратегии Соединенного Королевства, было оценено в £60 тыс. (более $78 тыс.), а принадлежавшие ему солнцезащитные очки ушли с молотка за £3,5 тыс. ($4,5 тыс.).

Euromag.ru

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