Среднее поколение жителей Германии не испытывает беспокойства

21.11.2017 10:05 · 0 комментариев

Среднее поколение – это люди в возрасте от 30 до 59 лет. Они в основном заняты в профессиональной жизни, являются значительной частью налогоплательщиков и избирателей. И ввиду хорошей экономической ситуации в Германии они более спокойны, чем в предыдущие годы. Представители среднего поколения меньше обеспокоены их уровнем жизни и немного меньше боятся безработицы, чем в предыдущие годы, согласно репрезентативному опросу Allensbach, проведенному по заказу Немецкой страховой ассоциации (Deutsche Versicherungswirtschaft (GDV)).

Отвечая на вопрос о сильных сторонах Германии, большинство людей называли, прежде всего, культурное предложение (83%) и высокое качество жизни (80). Ненамного отстает конкурентоспособность немецких компаний (69 процентов).

Согласно опросу, четыре из пяти респондентов (79 процентов) оценили их общее качество жизни как хорошее или очень хорошее (плюс 4 балла по сравнению с 2016 годом). Однако 77% считают распределение доходов и богатства основным слабым местом в Германии. Несмотря на то, что четыре из десяти респондентов заявили, что их качество жизни улучшилось за последние пять лет, 17 процентов сказали, что оно ухудшается.

Другими недостатками являются система ухода и лечение тех, кто нуждается в помощи (66 процентов), участие граждан в политических решениях (64 процента) и только четвертое место занимает интеграция иммигрантов (62 процента).

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