В Германии живут 860 000 бездомных

21.11.2017 10:03 · 0 комментариев

В последние годы количество бездомных в Германии резко возросло. Нет спального места, нет еды, нет денег – для этих людей каждый день является борьбой за выживание.

Люди становятся бездомными по разным причинам. Часто людей к жизни на улице приводят удары судьбы в личной жизни, долги, безработица или насилие в семье.

В 2016 году в Германии проживало около 860 000 бездомных, как показывают текущие оценки Федеральной ассоциации помощи бездомным (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW)). Их число увеличилось за два года на 150 процентов. В 2018 году эксперты даже ожидают 1,2 миллиона бездомных.

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