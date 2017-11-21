У жителей Германии исчезает страх перед тяжёлыми болезнями

21.11.2017 10:02   ·   0 комментариев

© WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

© WavebreakMediaMicro — Fotolia.com

Рак, деменция или инсульт – многие люди боятся такого диагноза. Но их не так много, как несколько лет назад, о чём свидетельствует, по крайней мере, новое исследование. В опросе, проведенном Институтом Forsa для Немецкой больничной кассы служащих (Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK)), 65 процентов респондентов заявили, что боятся злокачественной опухоли. В 2010 году такую озабоченность выразили 73 процента. Число людей, которые боятся развития деменции или Альцгеймера, снизилось в ещё большей степени.

Причину этой тенденции больничная касса не смогла объяснить. Возможно, это связано с хорошим медицинским просвещением и доверием к современной медицине. Очевидно, что подавляющее большинство людей в Германии чувствуют себя здоровыми. Согласно опросу, 88 процентов оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

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