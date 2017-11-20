В Гамбурге люди в масках забросали прокуратуру пакетами с краской и камнями
20.11.2017 10:15 · 0 комментариев
Люди в масках бросали в субботу вечером, 19.11.2017, пакеты с краской и брусчатку в здание прокуратуры Гамбурга. Как сообщила гамбургская полиция, они также жгли шины на улице.
Нападение было произведено группой от 10 до 15 человек в масках. Фасад здания прокуратуры, а также припаркованная перед ним машина были повреждены. Преступники сбежали до прибытия первого патрульного автомобиля.
Вскоре после этого 30-летний мужчина и 26-летняя женщина были арестованы на станции метро Messehallen. После проведения служебного расследования они снова, по данным полиции, были отпущены на свободу, поскольку никаких оснований для задержания не было.
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Гамбург, нападение, прокуратура
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