В Гамбурге люди в масках забросали прокуратуру пакетами с краской и камнями

20.11.2017 10:15 · 0 комментариев

Люди в масках бросали в субботу вечером, 19.11.2017, пакеты с краской и брусчатку в здание прокуратуры Гамбурга. Как сообщила гамбургская полиция, они также жгли шины на улице.

Нападение было произведено группой от 10 до 15 человек в масках. Фасад здания прокуратуры, а также припаркованная перед ним машина были повреждены. Преступники сбежали до прибытия первого патрульного автомобиля.

Вскоре после этого 30-летний мужчина и 26-летняя женщина были арестованы на станции метро Messehallen. После проведения служебного расследования они снова, по данным полиции, были отпущены на свободу, поскольку никаких оснований для задержания не было.

Гамбург, нападение, прокуратура