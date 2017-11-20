Десятилетний ребёнок вызвал полицию из-за убийства матери

20.11.2017 10:13   ·   0 комментариев

Скриншот www.welt.de

Скриншот www.welt.de

Страшное происшествие: в Бад-Эйнхаузене (Bad Oeynhausen) была убита 35-летняя женщина. Как сообщают и прокуратура, её десятилетний ребенок набрал телефонный номер 110 в 11 часов утра и рассказал полиции о преступлении.

Когда полицейские прибыли в здание на Банхофштрассе, они обнаружили в коридоре мертвую женщину. У нее на теле были колотые и резаные раны. 36-летний мужчина, который находился в доме с двумя другими детьми, тем временем был арестован как подозреваемый.

Согласно первоначальным выводам, следователи предполагают, что этот человек – сожитель убитой и отец одного из трех детей. В настоящее время о детях заботятся родственники. Следствие продолжается.

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