Сотрудник супермаркета нашёл лезвия бритвы в продуктах

20.11.2017 10:11 · 0 комментариев

Сотрудник супермаркета Нидернхаузена (Niedernhausen) в Таунусе (Taunus) обнаружил в субботу, 18.11.2017, лезвия бритвы в различных продуктах питания. После этого, как сообщает полиция в Висбадене (Wiesbaden), магазин был закрыт на несколько часов.

Бритвенные лезвия были вставлены неизвестными преступниками в упаковки так, что они были видны. Во время закрытия был обыскан весь супермаркет. В полдень дискаунтер снова был открыт.

В окрестностях в субботу, 18.11.2017, были проверены другие филиалы дисконтной сети. По данным полиции, не было обнаружено никаких признаков опасности. Полиция в Идштейне (Idstein) надеется на наблюдательность населения.

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