Реакция на высказывания Габриэля: Саудовская Аравия отзывает посла из Берлина

20.11.2017 10:09   ·   0 комментариев

Saad Hariri © Михаил Метцель / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Saad Hariri © Михаил Метцель / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Дипломатический скандал между Германией и Саудовской Аравией: после критических заявлений федерального министра иностранных дел Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) королевство отзывает своего посла из Берлина. Государственное информационное агентство SPA заявило, что королевство вызывает своего дипломатического представителя для проведения консультаций в Эр-Рияде (Riad). Кроме того, послу Германии в Саудовской Аравии вручена нота протеста.

Среди прочего, учитывая слухи о судьбе ливанского премьер-министра Саада Харири (Saad Hariri), сказал в четверг, 16.11.2017, что «из Европы должен поступить совместный сигнал, что мы больше не готовы безмолвно воспринимать авантюризм, который распространился за последние несколько месяцев». Об этом он сказал при посещении своего ливанского коллеги Гебрана Бассила (Dschibran Bassil) в Берлине. После гуманитарного кризиса, вызванного войной в Йемене и конфликтом с эмиратом Персидского залива Катаром, способ «обращения с Ливаном» достиг своего пика.

Между тем, Харири подал сигнал о своей жизни. Видимо, он находится, по его собственной информации, в Эр-Рияде незадолго до отъезда. Он написал в Твиттере сообщение непосредственно Габриэлю: «Говорить, что меня держат в Саудовской Аравии, и мне не разрешено покидать страну – это ложь. Я еду в аэропорт, мистер Зигмар Габриэль». После своей отставки Харири не покидал регион Персидского залива. Поэтому возникли слухи, что вынудила его к отставке и удерживает. Харири вылетает в Париж со своей семьей и собирается встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron).

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