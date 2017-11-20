Германия не участвует в создании коалиции для отказа от угля

20.11.2017 10:07 · 0 комментариев

Отказ от использования угля без экономических потерь? 26 международных партнеров считают, что так может быть, и создали глобальный альянс на Конференции Организации Объединенных Наций по климату. Но Германия не хочет вступать в это объединение и подвергается всё большему давлению на будущее федеральное правительство, чтобы оно отказалось от источников энергии, разрушающих климат. Соединенное Королевство и Канада объявили о партнерстве, в которое входят 20 стран, включая Францию ​​и Италию, а также шесть других партнеров. Экологические организации предупредили, что с учетом всемирной тенденции отказа от угля Германия может пропустить присоединение к коалиции.

Альянс Powering Past Coal Alliance включает в себя ряд европейских стран, а также страны Латинской Америки, Фиджи и Маршалловы Острова. Сальвадор был объявлен новым партнером на пресс-конференции Альянса. Таким образом, Альянс включает 20 стран и шесть штатов и городов. Компании также приглашают присоединиться. К моменту следующего саммита ООН по климату в Катовице в конце 2018 года Альянс хочет объединить не менее 50 партнеров. Великобритания собирается прекратить использование угля к 2025 году, Канада – к 2030 году, а Франция – до 2021 года.

В настоящее время доля угля в мировом производстве энергии составляет почти 40 процентов. В целях соблюдения Парижского соглашения, целью которого является ограничить глобальное потепление до уровня ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой, странам Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)) придется отказаться от угля к 2030 году, а остальному миру до 2050 года.

глобальное потепление, климат, уголь, экология