Спорный пункт «Ямайки»: воссоединение семей беженцев

20.11.2017 10:05 · 0 комментариев

Вероятно, это ключевой момент «ямайских» переговоров: воссоединение семей беженцев с ограниченной защитой. Ибо вряд ли любая другая тема является такой сложной для Союза, СвДП и партии Зеленых. В то время как Зеленые хотят снова сделать возможным воссоединение семей с 2018 года, другие партнеры это отвергают.

Дискуссия усугубляется тем, что её участники оперируют очень разными цифрами. Министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) заявил перед выборами об «огромном количестве». Издание «Welt am Sonntag» сообщает, что его министерство представило расчеты для переговоров. В соответствии с этими данными, в 2018 году будет выдано около 120 000 виз для воссоединения семей. Причина: сотрудники посольств и консульств Германии не могут оформить больше.

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