Michelin награждает звездами 300 ресторанов

20.11.2017 10:04   ·   0 комментариев

© Minerva Studio - Fotolia.com

© Minerva Studio — Fotolia.com

Ресторанный гид ежегодно награждает звездами за лучшие кухни Германии. В этом году их больше, чем когда-либо прежде. Представлены также вегетарианские и веганские кухни. За плитой стоят в основном мужчины.

Высокая находится в Германии на подъеме. Рекордное количество ресторанов может украсить себя звездами отельного и ресторанного гида «Guide Michelin» Германия – в общей сложности 300 предприятий. Как заявил международный директор «Guide Michelin» Михаэль Эллис (Michael Ellis) на презентации издания за 2018 год, с рестораном «Atelier» в мюнхенской гостинице «Bayerischer Hof» под руководством Яна Хартвига (Jan Hartwig) добавляется одиннадцатый трехзвездочный ресторан.

Количество двухзвездочных кухонь увеличилось до 39, включая 4 новых ресторана. В 250 ресторанах по одной звезде. В немецкое издание включен также ресторан с одной звездой в австрийском Кляйнвальзертале (Kleinwalsertal). В 2017 году было представлено 292 звездных ресторана.

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