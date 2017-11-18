Власти Германии запрещают «умные» часы для детей

18.11.2017 10:31 · 0 комментариев

Телекоммуникационный регулятор Германии запретил продажу «умных часов», которые могут быть использованы родителями для проверки своих детей, заявив, что устройства нарушают законы о надзоре.

Федеральное сетевое агентство заявило, что оно уже приняло меры против нескольких фирм, которые продают часы онлайн, не назвав бренды. Они призвали родителей не пользоваться часами, которые широко доступны на немецком рынке и предназначаются для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

«Через приложение родители могут использовать такие часы, чтобы тайно слушать ребенка. Они должны рассматриваться как запрещенный передатчик», утверждает Йохен Хоманн, президент агентства. «Наше расследование также показало, что родители использовали часы для прослушивания учителей в классе».

Новая мера следует за решением агентства в феврале запретить распространение говорящей куклы, так как ее программное обеспечение можно взломать и выявить личные данные. Действия агентства отражают растущую обеспокоенность властей по поводу рисков безопасности и конфиденциальности, связанных с количеством смарт-гаджетов.

Наблюдение является особенно чувствительным вопросом в Германии, где гестапо нацистской эпохи внимательно следило за населением. Агентство сообщило, что рассматриваемые часы включают в себя сим-карту и предлагают ограниченную телефонную функцию, которую можно контролировать с помощью приложения, аналогично устройствам наблюдения за ребенком. Такие программируемые часы могут использоваться для тайного прослушивания разговоров, действия, которые запрещены законодательством Германии, говорится в сообщении агентства. Чиновники призвали руководство школ проявлять бдительность в отношении использования таких умных часов.

newsifact.ru

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