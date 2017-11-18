Фирма Zara украла дизайн немецкого студента

18.11.2017 10:25 · 0 комментариев

Испанский модный лейбл Zara без разрешения использовал для своих сумок иллюстрации немецкого художника. В конце сентября королева Испании вышла с сумочкой с рисунками Бориса Шмитца (Boris Schmitz). Шмитц увлекается рисованием со школы, в частности, так называемой однострочной технологией. Теперь три его рисунка появились на искусственной коже. В испанской сети моды Zara были представлены две красные и одна синяя сумочки с рисунками. Но радость была последним ощущением, которое испытал Шмитц, так как Zara использовала его рисунки без разрешения.

Шмитц, студент из Кройцау (Kreuzau), публикует свои рисунки в блоге Tumblr и в Instagram. На Instagram у него насчитывается более 6 000 последователей. Помимо учебы, он также принимает коммерческие заказы. Внимательная последовательница из Праги обратила внимание на сумочку. Через три недели после того, как испанская королева появилась во время визита в школу с сумочкой на плече, она заметила аксессуар в чешском отделении.

Через два дня студент отправился в Кёльн. В большом магазине в центре города он впервые держал аксессуар со своими иллюстрациями в своих руках. Шмитц связался с Zara и потребовал выразить своё мнение. Zara предложила студенту 5 000 евро. Шмитц не принял это предложение. Если обе стороны не придут к согласию, это может привести к судебному процессу.

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