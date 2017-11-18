Гуманитарная акция от Lufthansa

18.11.2017 10:27   ·   0 комментариев

© Лысцева Марина / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Лысцева Марина / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

На протяжении четырех месяцев, с ноября этого года до конца февраля 2018-го, национальная авиакомпания Германии будет перечислять по одному евро с каждого проданного на борту самолета товара в пользу детей-сирот.

Гуманитарная акция от организована альянсом Help, созданным самим перевозчиком и его партнерами. На борту своих самолетов авиакомпания предложит пассажирам приобрести один из 200 товаров, среди которых украшения, косметика, игрушки и прочее. 1 евро с каждой покупки будет перечислен интернатам штата Индии Мадхья-Прадеш.

Кроме того, как пишет портал Air Journal, клиенты компании смогут сделать предварительный заказ на сайте lh.com/preflight-shopping, выбрав товар из 82 наименований. Заказ будет доставлен пассажиру прямо на борт самолета, где он сможет решить, покупать его или нет.

Euromag.ru

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!