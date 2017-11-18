Гуманитарная акция от Lufthansa
18.11.2017 10:27 · 0 комментариев
На протяжении четырех месяцев, с ноября этого года до конца февраля 2018-го, национальная авиакомпания Германии будет перечислять по одному евро с каждого проданного на борту самолета товара в пользу детей-сирот.
Гуманитарная акция от Lufthansa организована альянсом Help, созданным самим перевозчиком и его партнерами. На борту своих самолетов авиакомпания предложит пассажирам приобрести один из 200 товаров, среди которых украшения, косметика, игрушки и прочее. 1 евро с каждой покупки будет перечислен интернатам штата Индии Мадхья-Прадеш.
Кроме того, как пишет портал Air Journal, клиенты компании смогут сделать предварительный заказ на сайте lh.com/preflight-shopping, выбрав товар из 82 наименований. Заказ будет доставлен пассажиру прямо на борт самолета, где он сможет решить, покупать его или нет.
Теги:
Lufthansa, благотворительность, самолет, товары
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