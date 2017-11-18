Количество полицейских является рекордным за 20 лет

18.11.2017 10:23 · 0 комментариев

Такого большого количества полицейских не было в Германии, по крайней мере, два десятилетия. Согласно данным из кругов безопасности, которыми располагает агентство dpa, численность общефедеральных полицейских сил в прошлом году составляла 274 441 человек.

Десять лет назад в полиции было меньше на 10 000 рабочих мест. Но и политики, и полицейские профсоюзы едины во мнении, что нынешнего числа полицейских недостаточно. Тот факт, что нужно нанимать больше сотрудников полиции, также является темой «ямайских переговоров».

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