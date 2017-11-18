Политический барометр ZDF: каждый второй против «ямайской коалиции»

18.11.2017 10:20   ·   0 комментариев

© Christian Müller - Fotolia.com

© Christian Müller — Fotolia.com

Чем дольше затягиваются , тем сильнее, как показывают опросы, снижается одобрение «ямайского альянса». По данным «Политбарометра» ZDF, только 50 процентов считают это хорошим решением, если речь идет о коалиции ХДС, ХСС, СвДП и партии Зеленых. Это на 7 процентов меньше, чем в октябре.

31 процент считает «ямайскую коалицию» плохой, что на 6 процентов больше, чем раньше. 16 процентам респондентов (плюс 2 процента) всё равно, о чем свидетельствует последний опрос Маннгеймской исследовательской группы (Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen), как сообщил канал ZDF в пятницу, 17.11.2017.

Если «Ямайка», в конце концов, не придет к успеху, то более двух третей респондентов (68 процентов) будут выступать за новые выборы. Большинство можно найти среди сторонников всех партий. Только 29 процентов опрошенных выступают против новых выборов.

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