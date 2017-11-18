Первоклассники спортивнее, чем предполагалось

18.11.2017 10:18   ·   0 комментариев

© Olesia Bilkei - Fotolia.com

© Olesia Bilkei — Fotolia.com

Спортивная форма первоклассников в Германии, по крайней мере, не хуже, чем десять лет назад. Исследователи из Мюнхенского технического университета (Technische Universität München) пришли к такому выводу после долгосрочного тестирования учеников начальных классов в регионе Баден-Баден (Baden-Baden).

По данным исследования, не утратили силу, а скорость и способность удерживать равновесие в течение десяти лет даже улучшились. Вместе с тем, выносливость ухудшилась – но только у мальчиков.

Однако исследователи заявляют об ограниченности результатов, так как репрезентативные данные для региона Баден-Баден не могут быть просто перенесены на всю Германию.

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