Первоклассники спортивнее, чем предполагалось

18.11.2017 10:18 · 0 комментариев

Спортивная форма первоклассников в Германии, по крайней мере, не хуже, чем десять лет назад. Исследователи из Мюнхенского технического университета (Technische Universität München) пришли к такому выводу после долгосрочного тестирования учеников начальных классов в регионе Баден-Баден (Baden-Baden).

По данным исследования, дети не утратили силу, а скорость и способность удерживать равновесие в течение десяти лет даже улучшились. Вместе с тем, выносливость ухудшилась – но только у мальчиков.

Однако исследователи заявляют об ограниченности результатов, так как репрезентативные данные для региона Баден-Баден не могут быть просто перенесены на всю Германию.

дети, первоклассники, спорт, физическая подготовка