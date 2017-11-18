Молодежное слово года: «I bims»

18.11.2017 10:17 · 0 комментариев

«I bims» от «ich bin’s», является молодёжным словом (Jugendwort) 2017 года. Издательство Langenscheidt объявило об этом в пятницу. После онлайн-голосования жюри выбрало нового победителя.

Изначально было предложено 30 понятий, чтобы показать, как говорит сегодняшняя молодёжь, включая такие слова, как «gefresht» (сытый), «unfly» (неприятный) и «treasured» (одинокий). Фаворитом онлайн-опросы было словосочетание «geht fit» в качестве обозначения для чего-то, что идет хорошо, и «napflixen» для сна во время фильма.

На этот раз, как сообщило издательство Langenscheidt, было подано около миллиона голосов, что больше, чем когда-либо прежде. Но решение принималось не голосованием, а жюри из 20 человек, включая YouTube, блоггеров и лингвистов. Они отдали предпочтение выражению «I bims».

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