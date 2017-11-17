Где в Германии показывают средний палец

17.11.2017 10:45 · 0 комментариев

Stinkefinger («вонючий палец») — так немцы называют оскорбительный жест, понятный во всем мире. Истории этого и других символов невербальной коммуникации посвящена выставка «Жесты — вчера, сегодня, послезавтра» («Gesten — gestern, heute, übermorgen»), открывающаяся в Индустриальном музее саксонского города Хемница в пятницу, 17 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Интерактивная экспозиция, в частности, пытается предсказать, как язык жестов будет использоваться в будущем при создании и развитии новых коммуникационных технологий.

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