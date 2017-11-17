Где в Германии показывают средний палец

17.11.2017 10:45   ·   0 комментариев

© hompratun - Fotolia.com

© hompratun — Fotolia.com

Stinkefinger («вонючий палец») — так немцы называют оскорбительный жест, понятный во всем мире. Истории этого и других символов невербальной коммуникации посвящена «Жесты — вчера, сегодня, послезавтра» («Gesten — gestern, heute, übermorgen»), открывающаяся в Индустриальном музее саксонского города Хемница в пятницу, 17 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Интерактивная экспозиция, в частности, пытается предсказать, как будет использоваться в будущем при создании и развитии новых коммуникационных технологий.

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!