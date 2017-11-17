Участники консультаций по «Ямайке» не достигли согласия

17.11.2017 10:41 · 0 комментариев

Представители ХДС/ХСС, СвДП и «Союза-90″/»зеленых» не смогли договориться о создании правящей коалиции в четверг, 16 ноября. Заседание длилось более 15 часов, завершилось в 5 часов утра пятницы, 17 ноября, и будет продолжено спустя несколько часов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интернет-портал Spiegel Online.

«Ни о чем не договорились, ничего не решили. Мы продолжим переговоры на свежую голову в течение пятницы», — заявил член правления «зеленых» Михаэль Кельнер (Michael Kellner) агентству Reuters.

«Мы убеждены, что сможем прийти к соглашению, если захотим этого. Это была жесткая борьба. Лучше решить все спорные вопросы до окончания переговоров, чем после них», — отметил глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Наибольшие разногласия участников консультаций вызваны темами беженцев и климата. Один из самых спорных вопросов — воссоединение семей беженцев. Принципиальные расхождения также вызывает вопрос отказа от угольной энергетики.

В то же время обсуждаются и менее конфликтные темы: налогообложение, образование, рынок труда, пенсии, здравоохранение и безопасность. Ожидается, что консультации завершатся до конца текущей недели.

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