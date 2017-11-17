В Бремене мужчины в поезде приставали к пятерым девушкам: им помогла только 15-летняя пассажирка

17.11.2017 10:38   ·   0 комментариев

© Maridav - Fotolia.com

© Maridav — Fotolia.com

Девушки в возрасте от 14 до 17 лет выехали примерно в 5 часов вечера поездом Regio S с центрального вокзала в направлении Фарге (Farge). В поезде к ним подошли два молодых человека и стали приставать к девушкам, касаясь их волос и рук. Поскольку никто из пассажиров не вмешивался, девушки сфотографировали преступников. Но им угрожали силой и вынудили подростков удалить фотографию.

Когда въехал в здание центрального вокзала Vegesack, к ним обратилась 15-летняя девушка. Она стала перед мужчинами, чтобы пять девушек смогли оставить неповрежденным. Затем нарушители щипали девушку за ягодицы, плевали на нее и ударили ее в лицо.

Потом оба сбежали. Сейчас полиция расследует дело о сексуальных домогательствах и нанесении телесных повреждений. Согласно первоначальным заявлениям, никто, кроме 15-летней пассажирки, не помогал девушкам.

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