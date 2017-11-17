В Бремене мужчины в поезде приставали к пятерым девушкам: им помогла только 15-летняя пассажирка
17.11.2017 10:38 · 0 комментариев
Девушки в возрасте от 14 до 17 лет выехали примерно в 5 часов вечера поездом Regio S с центрального вокзала в направлении Фарге (Farge). В поезде к ним подошли два молодых человека и стали приставать к девушкам, касаясь их волос и рук. Поскольку никто из пассажиров не вмешивался, девушки сфотографировали преступников. Но им угрожали силой и вынудили подростков удалить фотографию.
Когда поезд въехал в здание центрального вокзала Vegesack, к ним обратилась 15-летняя девушка. Она стала перед мужчинами, чтобы пять девушек смогли оставить поезд неповрежденным. Затем нарушители щипали девушку за ягодицы, плевали на нее и ударили ее в лицо.
Потом оба сбежали. Сейчас полиция расследует дело о сексуальных домогательствах и нанесении телесных повреждений. Согласно первоначальным заявлениям, никто, кроме 15-летней пассажирки, не помогал девушкам.
Теги:
Бремен, домогательства, поезд, телесные повреждения
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.