В Бранденбурге продаётся целое село

17.11.2017 10:35   ·   0 комментариев

© Roman Milert - Fotolia.com

© Roman Milert — Fotolia.com

Если кто-то хочет купить , то такая возможность представится 9 декабря в Берлине. Целое поселение Алвине () в Бранденбурге пойдёт с молотка. Село состоит из шести старых домов на две семьи и многоквартирных домов.

Как указано аукционным домом Karhausen, первоначальная ставка составляет 125 миллионов евро. Однако в домах ещё многое нужно сделать.

Поселение было создано в начале века. После воссоединения Германии два брата приобрели территорию площадью около 16 000 квадратных метров. После того, как один из них умер, земельный участок теперь будет продан.

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