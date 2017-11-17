В Бранденбурге продаётся целое село

17.11.2017 10:35 · 0 комментариев

Если кто-то хочет купить село, то такая возможность представится 9 декабря в Берлине. Целое поселение Алвине (Alwine) в Бранденбурге пойдёт с молотка. Село состоит из шести старых домов на две семьи и многоквартирных домов.

Как указано аукционным домом Karhausen, первоначальная ставка составляет 125 миллионов евро. Однако в домах ещё многое нужно сделать.

Поселение было создано в начале века. После воссоединения Германии два брата приобрели территорию площадью около 16 000 квадратных метров. После того, как один из них умер, земельный участок теперь будет продан.

Alwine, Бранденбург, село