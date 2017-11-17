Польша помогает польским бездомным в Берлине

17.11.2017 10:33 · 0 комментариев

В Берлине на улице живут до 6 000 человек. Среди них все больше людей из Восточной Европы, в том числе из Польши. Правительство в Варшаве теперь хочет увеличить им помощь. Посольство Польши заявило: «В следующем году социальные работники в Берлине будут посещать и помогать полякам, нуждающимся в помощи, консультировать их».

Социальные работники будут «говорить с бездомными и оказывать помощь или организовать поездку домой». Однако большинство не захочет вернуться. Есть много причин: стыд за неудачу или потому, что ни семья, ни перспективы в родной стране не ждут.

В настоящее время берлинские власти разместили почти 31 000 бездомных. То есть людей, у которых нет постоянного места жительства, что нельзя путать с бездомностью. Однако такие жилищные пособия доступны только в отдельных случаях и только иностранцам. То же самое относится к предложениям помощи наркоманам.

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