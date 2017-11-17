Siemens сокращает почти 7 000 рабочих мест и закрывает заводы

17.11.2017 10:32 · 0 комментариев

Электрический концерн Siemens хочет из-за проблем в сферах электростанций и приводов сократить около 6 900 рабочих мест по всему миру, около половины из них в Германии. Как объявил концерн в четверг, 15.11.2017, в Мюнхене, должны быть закрыты два завода – в Гёрлице (Görlitz), Саксония, и Лейпциге, что в общей сложности означает закрытие 920 рабочих мест.

Из-за запланированного слияния подразделений электростанций, расположенных в Эрлангене (Erlangen) и Оффенбахе (Offenbach), филиал в Оффенбахе примерно с 700 сотрудниками окажется нежизнеспособным. Siemens также рассматривает несколько вариантов для завода в Эрфурте, включая продажу. Как заявляет концерн Siemens, меры должны быть разработаны как можно более социально приемлемым образом.

В течение некоторого времени Siemens не может избавиться в секторе электростанций примерно от 46 800 сотрудников по всему миру, в частности, от своих больших газовых турбин в Германии и Европе. Это приводит к падению цен и избыточности мощностей. В настоящее время в обрабатывающей промышленности и подразделениях привода, насчитывающих около 44 800 сотрудников по всему миру, предлагаются редукторы, двигатели, приводы и муфты для нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности. Таким образом, они сильно зависят от цен на сырьевые товары.

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