Германия является самой популярной страной мира

17.11.2017 10:30   ·   0 комментариев

© vege - Fotolia.com

© vege — Fotolia.com

Согласно одному из исследований, обладает самой лучшей репутацией во всем мире, и, таким образом, опережает США. Это показали результаты исследования Института по изучению общественного мнения GfK и политического советника Симона Анхольта (Simon Anholt). Соединенные Штаты заняли шестое место в имидж-рейтинге. Франция считается второй по популярности страной, Великобритания занимает третье место, а Канада и Япония делят между собой четвертое место.

Так называемый Anholt-GfK Nation Brands Index ежегодно определяет, как 50 стран воспринимаются во всем мире. С этой целью рассматривается имидж стран в категориях экспорта, правительства, культуры, населения, туризма и иммиграции / инвестиций. В 2017 году Германия получила очень положительные оценки во всех областях.

Прежде всего, в категориях культуры, правительства и населения Германия смогла завоевать всемирное признание. Только в области туризма она немного отстает в рейтинге. Особенно в Азии, в частности, в Китае, значительно улучшился имидж Федеративной Республики. С другой стороны, Германия была менее позитивно оценена ее европейскими соседями Францией, Польшей, Бразилией и собственным населением.

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