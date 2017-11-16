Школьный автобус упал на лугу: пострадало 17 детей

16.11.2017 10:38 · 0 комментариев

Десятки детей по дороге в школу пережили огромный страх, так как их автобус столкнулся утром в городе Браке (Brake), федеральная земля Нижняя Саксония, с фургоном и упал на лугу.

В окружные больницы доставлены 17 детей. Как заявил представитель полиции, полученные ими травмы оказались, в основном, лёгкими. Водитель мини-фургона попал в клинику с опасными для жизни травмами, женщина-водитель автобуса получила тяжелые травмы.

Виновным в аварии является водитель фургона. Когда он собирался повернуть, он не увидел школьный автобус.

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