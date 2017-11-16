ICE столкнулся с дикими свиньями

16.11.2017 10:35 · 0 комментариев

Пассажиры ICE должны были прибыть в Берлин во вторник вечером, 14.11.2017, в 20 часов 30 минут. Однако прибытие в столицу Германии было задержано на четыре часа. Незадолго до конечной станции, в Ратенове (Rathenow), поезд столкнулся с дикими свиньями.

Как сообщила Федеральная полиция в Twitter, поезд ICE не смог ехать дальше. Около 400 пассажиров в ICE 596 (Мюнхен — Штутгарт — Берлин) вынуждены были на открытом участке пересесть на другой поезд, который прибыл из Базеля (Basel) и проезжал мимо места происшествия.

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