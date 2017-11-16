ICE столкнулся с дикими свиньями

16.11.2017 10:35   ·   0 комментариев

© Studio32 - Fotolia.com

© Studio32 — Fotolia.com

Пассажиры должны были прибыть в Берлин во вторник вечером, 14.11.2017, в 20 часов 30 минут. Однако прибытие в столицу Германии было задержано на четыре часа. Незадолго до конечной станции, в Ратенове (Rathenow), столкнулся с дикими свиньями.

Как сообщила Федеральная полиция в Twitter, поезд ICE не смог ехать дальше. Около 400 пассажиров в ICE 596 (Мюнхен — Штутгарт — Берлин) вынуждены были на открытом участке пересесть на другой поезд, который прибыл из Базеля (Basel) и проезжал мимо места происшествия.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!