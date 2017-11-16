Немецкая полиция проверяет грузовые поезда в Бреннере

16.11.2017 10:33 · 0 комментариев

В 2016 году в Баварии были обнаружены первые беженцы на грузовых поездах, а в 2017 году их количество неуклонно росло. Прошлым летом каждый месяц было задержано более 100 беженцев. Поскольку поезда прибывают из Италии, они теперь проверяются на итальянской стороне Бреннера (Brenner) итальянской, австрийской и немецкой полицией.

Проверки грузовых поездов в Италии неоднократно подвергались критике со стороны Австрии, федеральная полиция Германии также считает их слишком слабыми. Только за первые десять месяцев года федеральная полиция между Раублингом (Raubling) возле Розенхайма (Rosenheim) и Мюнхеном задержала 785 мигрантов.

Большинство беженцев, очевидно, прячутся на грузовых поездах в Вероне. Поскольку поездка на поезде, которая обычно начинается в Вероне, занимает до девяти часов, а в Альпах преобладают зимние температуры, для легко одетых беженцев резко возрастает опасность упасть из-за истощения на рельсы. При скоростях до 140 км/ч эти падения могут быть фатальными. Таким образом уже погибли два мигранта.

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