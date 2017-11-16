Германия отвергла предложение по увеличению налогового бремени ЕС

16.11.2017 10:32   ·   0 комментариев

© Eisenhans - Fotolia.com

© Eisenhans — Fotolia.com

Германия отвергла предложение председателя Европарламента Антонио Таяни удвоить бюджет ЕС за счет введения евроналога.

Об этом в Берлине 13 ноября информационному агентству Rainbow сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Как заявлено, вместо усиления налогового бремени, необходимо более эффективно тратить деньги Евросоюза.

Председатель Европарламента ранее заявил, что нужно удвоить бюджет ЕС — до 280 млрд евро. Это, по его словам, немного — менее одного процента ВВП государств союза.

balticreporter.com

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