Рост экономики ФРГ превзошел ожидания

16.11.2017 10:30 · 0 комментариев

Германская экономика по итогам третьего квартала текущего года показала сильный рост, опираясь на мировой спрос и высокие корпоративные инвестиции, пишет Reuters.

Валовой внутренний продукт — наиболее широкий показатель товаров и услуг, произведенных экономикой, — зафиксировал рост в ФРГ на 3,3% относительно аналогичного периода 2016 года после роста на 2,6%, полученного кварталом ранее, сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis). Обнародованные результаты превзошли прогноз, предполагающий рост экономики на 2,4%.

Помимо этого, в Destatis пересмотрели показатель экономического роста за первые три месяца этого года до 3,6% в годовом выражении с более ранней оценки в 2,9%, что указывает на то, что германская экономика работает на полную мощность.

Экономическая активность в крупнейшей экономике региона была оживленной, а рынок труда демонстрировал устойчивость, невзирая на усиление единой европейской валюты, ослабляющее ценовую конкурентоспособность экспорта, геополитическую напряженность и угрозу усиленного торгового протекционизма.

В последние несколько лет ФРГ стимулирует экономическое восстановление валютного блока, однако есть явные признаки, указывающие на то, что подъем экономики региона становится более устойчивым.

Destatis подчеркивает, что рост в третьем квартале был обусловлен улучшением внешней торговли на фоне повышения спроса на высококачественные инструменты и механизмы.

Совет экономических консультантов правительства ФРГ неделей ранее улучшил прогнозы относительно экономического роста на текущий год до 2% с более ранней оценки в 1,4%.

Сильные показатели ВВП страны могут стать причиной еще одного пересмотра в сторону увеличения, но проблемы в Германии на сегодняшний день сложились из-за того, что более чем через шесть недель после выборов сторонники канцлера так и не смогли прийти к договоренности о формировании коалиции в парламенте.

Консерваторы канцлера Ангелы Меркель прорабатывают возможность союза с партией «Свободных демократов» и «Партией зеленых». При этом экономисты утверждают, что перспективы основных финансовых стимулов незначительны.

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