Каждый третий житель Германии плохо спит

16.11.2017 10:28 · 0 комментариев

Примерно каждый третий житель Германии плохо спит. Кроме того, как показало опубликованное в среду, 15.11.2017, в Берлине, исследование сна больничной кассы Techniker Krankenkasse (TK), около четверти взрослых (24%) не следуют рекомендациям специалистов относительно, по крайней мере, шестичасового сна. Однако двое из трех взрослых спят хорошо или даже очень хорошо.

Доля тех, кто плохо спит, среди работающих с нерегулярным рабочим временем или посменно, выше среднего. Из этих так называемых гибких работников до 40% жалуются на плохое качество сна, половина спит максимум пять часов.

Однако недостаток сна может привести к заболеваниям. Риск сердечно-сосудистых и желудочных заболеваний, депрессии и ожирения выше, когда пренебрегают регулярным и глубоким сном. Риск несчастных случаев и частота ошибок в работе также увеличиваются.

Согласно исследованию, 54% людей, которые плохо спят, страдают от мышечного напряжения и болей в спине. Среди тех, кто хорошо спит, всего лишь 35 процентов.

бессонница, сон