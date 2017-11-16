Беби-бум в Германии продолжается

16.11.2017 10:27 · 0 комментариев

В 2016 году у жителей Германии снова родилось больше детей по сравнению с предыдущим годом. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), в прошлом году в Федеративной Республике родилось около 792 000 детей, что на 55 000 новорожденных (на 7,4 процента) больше, чем годом ранее. С 2011 года ежегодно рождается больше детей. Показатели за 2016 год все еще являются предварительными.

В то время как многолетняя тенденция роста рождаемости продолжается, соотношение числа новорожденных и числа умерших остается неизменным. В прошлом году в Германии умерло 911 000 человек, что на 1,5 процента меньше, чем в 2015 году.

С 1972 года в Германии ежегодно умирало больше людей, чем рождалось детей. Однако в последние годы число смертей снижается. Разница в 2016 году составила 118 000 человек, а год назад она всё ещё составляла 188 000 человек. Но ожидать, что число рождений превысит количество смертей в долгосрочной перспективе, по мнению статистиков, пока не следует.

демография, новорожденные, рождаемость