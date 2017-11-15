Неизвестные мешают расследованию кражи уникальной монеты

15.11.2017 10:43 · 0 комментариев

После кражи огромной золотой монеты из Музея Боде (Bode-Museum) в Берлине неизвестные теперь пытались уничтожить следы в автомобиле, конфискованном полицией. Для этого они проникли в помещение полицейского участка и распылили внутри автомобиля пену из огнетушителя. Однако, как заявляет прокуратура, грабителям не удалось размыть важные следы.

Автомобиль, о котором идет речь, был конфискован 5 июля после нелегальной гонки. Расследование показало, что следы золота в нём связаны с кражей золотой монеты в Музее Боде. Через неделю после конфискации автомобиля полиция арестовала нескольких мужчин в ходе рейда по поиску монеты. Из четырех первоначальных подозреваемых два сейчас находятся под стражей.

Прокуратура сообщила тогда, что существует подозрение в деятельности организованной преступной структуры, расследование было направлено против клана арабского происхождения. 100-килограммовая монета из чистого золота стоимостью 3,7 млн. евро была похищена в конце марта.

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