Гениталии Шиле не прошли цензуру

15.11.2017

Гениталии на афишах выставки Эгона Шиле закрыли баннерами. Рекламные плакаты, посвященные серии выставок в Вене к 100-летию со дня смерти Густава Климта и Эгона Шиле, подверглись цензуре в Великобритании, Германии, а также на Facebook. Пишет Артгид. До 14 января 2018 года в Москве проходит выставка рисунков Климта и Шиле.

Венская туристическая ассоциация, организатор рекламной кампании, столкнулась с тем, что плакаты с графическими работами Шиле, изображающими обнаженных с откровенно показанными гениталиями, были сочтены «слишком дерзкими».

По словам представителя Венской туристической ассоциации Хелены Хартлауэр, компания Transport for London отклонила оригинальные плакаты, сославшись на запрет показа гениталий в публичном пространстве.

Модифицированные плакаты с пиксельным изображением гениталий также были отклонены. В конечном итоге было принято решение одобрить версии плакатов с изображениями работ Шиле, в которых определенные части тела закрывает баннер с надписью, гласящей: «Sorry, 100 years old but still too daring today» («Извините, создано 100 лет назад, но все еще слишком дерзко»).

Теперь эти отредактированные плакаты можно увидеть на автобусных остановках в Кельне, фасадах зданий в Гамбурге, а с этой недели и в лондонском метро.

«Мы задавались вопросом, насколько венский модернизм может быть приемлем в наши дни», — говорит исполнительный директор Венской туристической ассоциации Норберт Кеттнер. Видимо, для англичан и немцев не в такой мере, как для австрийцев.

Серия выставок, посвященных Климту и Шиле, открывается в венских музеях в феврале 2018 года.

www.euromag.ru

