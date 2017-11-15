Кто-то регулярно раскладывает фарш на вокзале Бергаузена

15.11.2017 10:39   ·   0 комментариев

© photocrew - Fotolia.com

© photocrew — Fotolia.com

На железнодорожном вокзале Бергаузена () в Баден-Вюртемберге уже в течение нескольких недель появляется загадочная куча фарша. Время от времени вдруг оказывается, что в одном и том же месте лежит фунт мясного фарша. Как пишет «Bruchsaler Rundschau», его оставляют за забором рядом с колеёй. Потом он снова исчезает столь же таинственным образом.

Когда появляется снова, туда прибывает команда по уборке Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, но, как правило, фарша там уже нет. Некоторые жители опасаются, что какой-то мучитель животных может оставлять кучи отравленного фарша. Однако полиция не верит в это, так как лежит в не очень доступном месте, а ядовитая приманка не состояла бы из такого большого количества мяса.

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