Кто-то регулярно раскладывает фарш на вокзале Бергаузена

15.11.2017 10:39 · 0 комментариев

На железнодорожном вокзале Бергаузена (Berghausen) в Баден-Вюртемберге уже в течение нескольких недель появляется загадочная куча фарша. Время от времени вдруг оказывается, что в одном и том же месте лежит фунт мясного фарша. Как пишет «Bruchsaler Rundschau», его оставляют за забором рядом с колеёй. Потом он снова исчезает столь же таинственным образом.

Когда фарш появляется снова, туда прибывает команда по уборке Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, но, как правило, фарша там уже нет. Некоторые жители опасаются, что какой-то мучитель животных может оставлять кучи отравленного фарша. Однако полиция не верит в это, так как фарш лежит в не очень доступном месте, а ядовитая приманка не состояла бы из такого большого количества мяса.

Berghausen, вокзал, мясо, фарш