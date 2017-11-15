Германия запустит поезд со спортзалом и кабинетами
15.11.2017 10:36 · 0 комментариев
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn представил поезд будущего Ideenzug. В нем, помимо привычных сидений, будут располагаться кабинеты для работы с изолирующими от шума креслами, детский уголок, игровые приставки и даже спортзал. Не говоря уже о сиденьях, которые крутятся на 360 градусов, чтобы пассажиры всегда могли сидеть лицом в сторону движения поезда.
Авторы проекта хотят сделать поездку на поезде максимально удобной и привлекательной для пассажиров. Один из главных вызовов для создателей поездов, по их мнению, – машины-беспилотники, которые освободят водителей от необходимости следить за дорогой и станут «домами на колесах». Задача «поезда будущего» — стать таким домом на колесах раньше них, сообщает Евро-Пульс.
Если поезд пройдет проверки безопасности (властей смущают беговые дорожки и тренажеры в спортзале), на нем можно будет прокатиться уже в 2019 году. Ходить Ideenzug будет в Баварии.
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Deutsche Bahn, Ideenzug, поезд будущего
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