В Германии сотни тысяч бездомных

15.11.2017 10:34 · 0 комментариев

Согласно новой оценке, сегодня меньше людей, чем было ранее, могут позволить себе жильё в Германии. В прошлом году около 420 000 человек в Германии не имели жилья.

Как сообщает Федеральная ассоциация по вопросам помощи бездомным (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG)), к ним добавились около 440 000 бездомных беженцев, так что можно исходить из общего количества бездомных 860 000 человек.

Это соответствует увеличению с 2014 года примерно на 150 процентов. Таким образом, за последние два года число бездомных увеличилось примерно на 25 процентов – с 335 000 до 420 000 человек, даже без учета беженцев.

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