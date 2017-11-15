Германия увеличивает затраты на страховку для защиты климата на 107 миллионов евро

15.11.2017 10:30   ·   0 комментариев

© Sirer - Fotolia.com

© Sirer — Fotolia.com

125 миллионов долларов (107 миллионов евро) дополнительно для страхования защиты климата в развивающихся странах – этим обязательством федеральное правительство подчеркнуло свою приверженность политике в области климата перед заключительными обсуждениями на Конференции ООН по изменению климата в Бонне. Увеличение финансирования является ответом на вызванное изменениями климата увеличение числа стихийных бедствий.

Дополнительные 125 миллионов долларов поступят на счет инициативы InsuResilience по содействию страхованию воздействия на в развивающихся странах. Эта инициатива, которая была основана в 2015 году на саммите G7 в Эльмау (Elmau), теперь превращается в глобальное партнерство. Ожидается, что и другие страны возьмут на себя в Бонне дополнительные финансовые обязательства.

Климатическое предлагает «очень быстрые решения» для устранения катастрофических последствий изменения климата. Это позволит людям не потерять средства к существованию в наиболее серьезно страдающих развивающихся странах в долгосрочной перспективе, например, не продавая свой скот в случае засухи.

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