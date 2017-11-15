У каждого шестого жителя Германии дома около 1000 евро

15.11.2017 10:32   ·   0 комментариев

© Brian Jackson - Fotolia.com

© Brian Jackson — Fotolia.com

Согласно опросу, многие жители Германии накапливают дома, а не на счете в банке. По данным исследования, опубликованного медиа-группой Funke по поручению Postbank, более чем каждый второй потребитель хранит дома до 300 евро. Таким образом, 17,1% респондентов имеют от 300 до 1000 евро под рукой, 7% — даже более 1000 евро.

Тот факт, что вкладчики хранят много наличных денег дома, является следствием политики низких процентных ставок Европейского центрального банка (Europäische Zentralbank) на протяжении многих лет. Для частных домохозяйств вряд ли выгодно хранить свои на сберегательном счете, когда теряются доходы по процентам. К тому же, жители Германии любят наличные . Доля тех, кто платит за свои покупки в основном наличными, в Германии выше, чем в какой-либо другой стране.

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