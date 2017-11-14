Беженца-зоофила задержали в детском зоопарке Берлина

14.11.2017 10:56 · 0 комментариев

Уроженец Сирии надругался над пони в детском зоопарке в берлинском Герлитцер-парке. 23-летний мужчина пробрался к животному и совершил с ним половой акт. Надругательство над пони заметила сотрудница зоопарка. Она успела сделать несколько фотографий, прежде чем мужчина увидел, что за ним наблюдают, и убежал.

Личность сирийца была установлена. Ему предъявили обвинение по статьям о жестоком обращении с животными и нарушении общественного порядка, сообщает Lenta.ru.

В августе в городе Дессау арестовали четырех беженцев из Эритреи, которые жестоко изнасиловали 56-летнюю жительницу страны, пообещав ей показать место, где можно найти много бутылок. Их также заподозрили в причастности к изнасилованию 89-летней жительницы несколькими днями позже.

Летом 2016 года сексуальному надругательству на кладбище подверглась 79-летняя пенсионерка в городе Иббенбюрен. Женщина пришла проведать могилу покойной сестры, когда на нее напал 40-летний эритреец.

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